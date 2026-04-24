Journée Sport Handicap, Parc des sports St Michel Bordeaux, Bordeaux
Journée Sport Handicap, Parc des sports St Michel Bordeaux, Bordeaux mardi 19 mai 2026.
Journée Sport Handicap Mardi 19 mai, 10h00 Parc des sports St Michel Bordeaux Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00
Journée Sport & Handicap – 19 mai 2026
Quais des Sports – Bordeaux
De 10h à 17h – Événement gratuit et ouvert à tous
L’ESRP EPNAK de Bordeaux avec la participation du comité handisport et sport adaptée organise une grande journée Sport & Handicap le 19 mai 2026 sur les Quais des Sports.
Cet événement, ouvert à tout public, qu’il soit valide ou en situation de handicap, a pour ambition de faire découvrir la richesse et la diversité des pratiques sportives accessibles à tous.
Tout au long de la journée, de nombreuses associations de handisport, de sport adapté et de sport-santé seront présentes. Elles proposeront :
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des forums d’échange pour présenter leurs actions,
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des initiations encadrées et accessibles,
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des démonstrations sportives pour découvrir différentes disciplines adaptées.
Objectifs de la journée
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Sensibiliser le grand public au handicap à travers la pratique sportive,
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Faire découvrir une multitude de sports adaptés,
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Promouvoir l’inclusion et l’accessibilité dans le domaine du sport,
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Encourager chacun à trouver une activité correspondant à ses capacités et ses envies.
Que vous souhaitiez essayer une activité, poser des questions, rencontrer des associations ou simplement découvrir l’univers du sport inclusif, cette journée est faite pour vous !
Parc des sports St Michel Bordeaux Quai des Salinières, 33 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lise.mailhac@epnak.org »}]
Sensibilisation et initiation à de multiples handisports Handisport Handicap
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