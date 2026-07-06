Journée stoïcienne 2026 : Stoïcisme et écologie – Penser notre relation à la nature aujourd’hui Le Transformateur Paris

Informations pratiques

5ème édition

La Journée stoïcienne est le seul événement en France entièrement consacré à l’étude et à la pratique du stoïcisme aujourd’hui. Conférences expertes, ateliers pratiques et moments de discussions collectives ou en petits groupes rythmeront la journée !

Face aux bouleversements écologiques, le stoïcisme nous offre un cadre de pensée d’une étonnante modernité. Qu’est-ce que vivre selon la nature signifie vraiment ? Où se situe notre responsabilité face à une crise planétaire ? Comment cultiver sérénité et engagement sans tomber ni dans l’indifférence, ni dans l’anxiété ? Ce sont toutes ces questions éthiques et physiques, liées au concept central de la nature, que nous explorerons ensemble !

Programme de la Journée stoïcienne 2026

À partir de 9h15 : Ouverture des portes – bienvenue à la Journée stoïcienne 2026 !

• 10h-10h15 : Mot d’accueil par Maël Goarzin, président de Stoa Gallica.

• 10h15-11h : Conférence par Christelle Veillard, maître de conférences en philosophie antique.

• 11h-11h30 : Moment convivial / échanges

• 11h30-12h30 : Atelier pratique : « Suivre la Nature » : la physique stoïcienne peut-elle mener à une éthique écologique ? par Silvain Margot, fondateur du portique Stoa Gallica de Montréal

• 12h30-14h : Pause du midi

• 14h-14h45 : Conférence par Céline Dennevault, doctorante en philosophie stoïcienne, avec comme sujet de thèse (en cours) : « Le statut du beau dans la pensée stoïcienne. »

• 14h45-15h45 : Atelier pratique : Les quatre vertus stoïciennes au chevet de la nature par Guillaume Beauquesne, fondateur de l’Agora Stoïcienne au théâtre de la Concorde

• 15h45-16h : Pause

• 16h-17h : Atelier pratique : Une lecture épicurienne de la Géographie de Strabon : habiter la Terre hier et aujourd’hui par Ludovic Jeanne, docteur en géographie et co-fondateur du Cercle philosophique Le Jardin de Philodème

• 17h-18h : Table-ronde

• 18h-18h15 : Le mot de la fin

Organisée par l’association Stoa Gallica, la Journée stoïcienne qui est la 5eme édition (anciennement Stoicon-x Paris) s’inscrit dans la continuité de la Stoic Conference (Stoicon) organisée depuis 2012 par l’association Modern Stoicism. La journée stoïcienne réunit environ une centaine de personnes.

Stoa Gallica est une association qui encourage l’étude de la philosophie stoïcienne et défend la pertinence d’un stoïcisme contemporain. Elle a pour but de favoriser les échanges entre les personnes francophones désireuses de découvrir et de mettre en pratique la philosophie stoïcienne aujourd’hui.