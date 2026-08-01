Journée taurine MAUBOURGUET Maubourguet
dimanche 23 août 2026 · MAUBOURGUET · Maubourguet
Informations pratiques
Maubourguet
Journée taurine
MAUBOURGUET Arènes Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Une journée taurine complète avec une capéa en matinée, un repas le midi avant la novillada de l’après-midi.
Les organisateurs ont renouvelé leur confiance à la ganaderia de La Rosa, encaste Murube et propriété de la Famille Martin à Arraute (Pays Basque). Quatre erales seront lidiés par le duo Fernando Vanegas et Julio Martin.
Au programme
La traditionnelle capea de la peña Maubourguet Toros dès 11h, au coeur des arènes.
Capea dans le monde de la corrida, désigne une course où participaient les amateurs et toreros aspirants, sans picadors ni mise à mort.
13h repas sur inscription, menu salade italienne, confit de canard pommes grenailles, gâteau basque (20€)
18h30 grande novillada non piquée mais avec mise à mort du toro.
4 novillos ganaderia La Rosa pour Fernando Vanegas & Julio Martin.
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MAUBOURGUET Arènes Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 78 53 15 maubourguettoros@gmail.com
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English :
A full day of bullfighting, featuring a capea in the morning and lunch before the afternoon novillada.
The organizers have once again placed their trust in the La Rosa ganadería, a Murube breed owned by the Martin-Arraute family (Basque Country). Four erales will be fought by the duo Fernando Vanegas and Julio Martin.
On the program:
The traditional capea of the “Maubourguet Toros” peña starting at 11 a.m., in the heart of the bullring.
Capea: in the world of bullfighting, this refers to a bullfight in which amateurs and aspiring bullfighters participate, without picadors or a fatal blow.
1:00 p.m.: Lunch by reservation; menu: Italian salad, duck confit with baby potatoes, Basque cake (20?)
6:30 p.m.: Major novillada without picadors but with the bull’s killing.
Four novillos from the La Rosa ranch for Fernando Vanegas and Julio Martin.
L’événement Journée taurine Maubourguet a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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