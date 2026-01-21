Théâtre d’humour Le Paradis des Artistes Maubourguet

Informations pratiques

Maubourguet

Théâtre d’humour

Le Paradis des Artistes 5 Rue du Corps Franc Pommies Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 15:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La Petite Boucherie du Bonheur est un spectacle humoristique en solo, créé et interprété par Thierry Hériteau.

Dans cette satire sociale à la fois déjantée et poétique, le comédien donne vie à 16 personnages à travers 12 sketchs. Un spectacle rythmé, drôle et décalé, qui pose un regard plein d’humour sur notre société.

Réservation conseillée

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Le Paradis des Artistes 5 Rue du Corps Franc Pommies Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 09 38 48 chantal.maumus@gmail.com

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English :

*La Petite Boucherie du Bonheur* is a solo comedy show written and performed by Thierry Hériteau.

In this social satire—both offbeat and poetic—the actor brings 16 characters to life through 12 sketches. A fast-paced, funny, and offbeat show that takes a humorous look at our society.

Reservations recommended

L’événement Théâtre d’humour Maubourguet a été mis à jour le 2026-08-13 par HPTE|CDT65