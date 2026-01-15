Journée taurine solidaire Un toro pour un rêve d’enfant Méjanes en Camargue Arles
L’association 1 Toro pour un Rêve d’Enfant organise dans les arènes de Méjanes un grand festival taurin caritatif en faveur des services pédiatriques de la région.
Le Dimanche 18 octobre 2026, l’association 1 toro pour un rêve d’enfant sous l’impulsion du torero Français Marc Serrano, organise dans les arènes une grande journée taurine en faveur du Centre médico-social du centre hospitalier d’Arles et de l’association Les Capitelles de Nîmes.
Programme à venir .
Méjanes en Camargue Domaine de Méjanes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 12 54 05 1toro1revedenfant@gmail.com
English :
The association 1 Toro pour un Rêve d’Enfant (1 Toro for a Child’s Dream) is organizing a major charity bullfighting festival in the Méjanes bullring, in aid of the region’s pediatric services.
