Journées au Jardin Place Pierre Petit Montluçon

Journées au Jardin

Place Pierre Petit Jardin Wilson Montluçon Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez (re)découvrir le jardin Wilson comme vous ne l’aviez jamais vu !

.

Place Pierre Petit Jardin Wilson Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and (re)discover the Wilson Garden as you’ve never seen it before!

L’événement Journées au Jardin Montluçon a été mis à jour le 2026-03-02 par Montluçon Tourisme