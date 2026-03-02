Journées au Jardin Place Pierre Petit Montluçon
Journées au Jardin Place Pierre Petit Montluçon samedi 6 juin 2026.
Journées au Jardin
Place Pierre Petit Jardin Wilson Montluçon Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez (re)découvrir le jardin Wilson comme vous ne l’aviez jamais vu !
Place Pierre Petit Jardin Wilson Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr
English :
Come and (re)discover the Wilson Garden as you’ve never seen it before!
L’événement Journées au Jardin Montluçon a été mis à jour le 2026-03-02 par Montluçon Tourisme