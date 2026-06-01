Journées Coop’inspiration, Coopérative CAVEB, Parthenay
Journées Coop’inspiration, Coopérative CAVEB, Parthenay mardi 2 juin 2026.
Journées Coop’inspiration Mardi 2 juin, 09h00 Coopérative CAVEB Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T13:00:00+02:00
Journée Coop’Inspiration n°1 :
Élus, agents de collectivités, responsables de la restauration collective, coopératives agricoles et acteurs des filières locales : cette matinée est faite pour vous !
De à
CAVEB, Parthenay (79)
Comment renforcer l’approvisionnement local en restauration collective ? Quels partenariats construire avec les coopératives agricoles du territoire ? Quels freins lever, et quelles solutions concrètes à mettre en place ?
:
☕ Accueil café
Retours d’expériences et témoignages d’acteurs de terrain
Visite de site de la SVEP
Atelier participatif autour des filières locales et des besoins de la restauration collective
Cocktail déjeunatoire pour poursuivre les échanges
– dès maintenant !
Vous ne pouvez pas participer à cette journée ? Deux autres Journées Coop’Inspiration sont prévues autour d’autres thématiques : https://bit.ly/4w7wcEL
Coopérative CAVEB Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/4cXPEeA »}] [{« link »: « https://bit.ly/4w7wcEL »}]
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