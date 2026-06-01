Journées Coop’inspiration, Coopérative CAVEB, Parthenay

Journées Coop’inspiration Mardi 2 juin, 09h00 Coopérative CAVEB Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T13:00:00+02:00

Journée Coop’Inspiration n°1 :

Élus, agents de collectivités, responsables de la restauration collective, coopératives agricoles et acteurs des filières locales : cette matinée est faite pour vous !

De à

CAVEB, Parthenay (79)

Comment renforcer l’approvisionnement local en restauration collective ? Quels partenariats construire avec les coopératives agricoles du territoire ? Quels freins lever, et quelles solutions concrètes à mettre en place ?

:

☕ Accueil café

Retours d’expériences et témoignages d’acteurs de terrain

Visite de site de la SVEP

Atelier participatif autour des filières locales et des besoins de la restauration collective

Cocktail déjeunatoire pour poursuivre les échanges

– dès maintenant !

Vous ne pouvez pas participer à cette journée ? Deux autres Journées Coop’Inspiration sont prévues autour d’autres thématiques : https://bit.ly/4w7wcEL

Coopérative CAVEB Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/4cXPEeA »}] [{« link »: « https://bit.ly/4w7wcEL »}]