Ciné-Débat Écrire la vie Saison Ah ? Cinéma Le Foyer Parthenay

Parthenay

Ciné-Débat Écrire la vie Saison Ah ?

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Écrire la vie

Un film documentaire de Claire Simon, France, Décembre 2025

LA PRESSE EN PARLE

À l’heure où la jeunesse semble ne plus être la priorité d’une France politiquement instable, l’œuvre de Claire Simon fait du bien. Le Bleu du miroir

Ecrire la vie

Transmettre le féminisme

Figure majeure de la littérature contemporaine et première écrivaine française à recevoir le Nobel, Annie Ernaux incarne pour beaucoup l’émancipation individuelle et collective, mêlant l’intime à l’universel.

Claire Simon lui consacre un portrait détourné en donnant la parole aux élèves et enseignants. Comment l’œuvre d’Annie Ernaux est-elle enseignée? Comment est-elle reçue, étudiée, apprise ? Comment la jeunesse d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, s’empare-t-elle des écrits d’Annie Ernaux ?

Apéro partagé chacun amène un petit truc à grignoter Bar sur place .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 contact@cineparthenay.fr

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English : Ciné-Débat Écrire la vie Saison Ah ?

L’événement Ciné-Débat Écrire la vie Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine