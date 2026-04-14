Atelier motricité Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay

Parthenay

Atelier motricité

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:30:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Envie de bouger ensemble ?

Venez bouger avec votre enfant ou petit-enfant ! Venez vous laisser surprendre et explorer ensemble différents exercices favorisant l’amusement et la détente de la tête aux pieds.

-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans

-Sur inscription .

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Atelier motricité

L’événement Atelier motricité Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine