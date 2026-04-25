Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ? Cité Leclerc Parthenay
Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ? Cité Leclerc Parthenay mercredi 3 juin 2026.
Parthenay
Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ?
Cité Leclerc Avenue Félix Lambert Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Oups, Livraisons d’enfer !
Cirque en scène (79)
Théâtre de cart(o)ons ! C’est l’histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. Une situation simple et banale. Seulement, lorsqu’on ignore ce qu’on livre et à qui, la tâche peut s’avérer délicate, voire cocasse.
Et nos livreurs (version pieds nickelés du bon, la brute et le méchant) se prennent les pieds dans le carton. Les colis volent, explosent, miaulent, se déballent, se révèlent, s’animent, bref s’expriment…La situation dégénère dans l’absurde, le loufoque et même…le maléfique. Car si en plus, le diable s’en mêle…
Famille dès 3ans .
Cité Leclerc Avenue Félix Lambert Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ?
L’événement Oups, Livraisons d’enfer ! Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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