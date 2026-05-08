Journées d’amitié de saint Sulpice grande braderie et brocante Espace saint sulpice Paris
Journées d’amitié de saint Sulpice grande braderie et brocante Espace saint sulpice Paris vendredi 29 mai 2026.
Venez nombreux vendredi 29 et samedi 30 mai de 10H à 18H à l’Espace saint Sulpice au 26 bis rue cassette Paris 6
Retrouvez tous nos comptoirs habituels
BRADERIE: vêtements homme, femme et enfant
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BEAU STAND ANTIQUITÉS BROCANTE, ACCESSOIRES MAISON ET HIFI
GRAND CHOIX DE LIVRES
Pour vous régaler sur place bar et restauration aux saveurs grecques
Bonne humeur et belles trouvailles garanties
Journées d’amitié de saint Sulpice braderie brocante et restauration
Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :
vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00
Espace saint sulpice 26 bis rue cassette 75006 Paris
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