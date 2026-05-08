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Journées d’amitié de saint Sulpice grande braderie et brocante Espace saint sulpice Paris

Journées d’amitié de saint Sulpice grande braderie et brocante Espace saint sulpice Paris

Journées d’amitié de saint Sulpice grande braderie et brocante Espace saint sulpice Paris vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Espace saint sulpice

Adresse : 26 bis rue cassette

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : <p></p><p></p>

Venez nombreux vendredi 29 et samedi 30 mai de 10H à 18H à l’Espace saint Sulpice au 26 bis rue cassette Paris 6

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Journées d’amitié de saint Sulpice braderie brocante et restauration
Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :
vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Espace saint sulpice 26 bis rue cassette  75006 Paris

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