Journées d’amitié de saint Sulpice grande braderie et brocante Espace saint sulpice Paris

Venez nombreux vendredi 29 et samedi 30 mai de 10H à 18H à l’Espace saint Sulpice au 26 bis rue cassette Paris 6

Retrouvez tous nos comptoirs habituels

BRADERIE: vêtements homme, femme et enfant

ACCESSOIRES-LINGE DE MAISON

GRAND STAND DE JOUETS

BEAU STAND ANTIQUITÉS BROCANTE, ACCESSOIRES MAISON ET HIFI

GRAND CHOIX DE LIVRES

Pour vous régaler sur place bar et restauration aux saveurs grecques

Bonne humeur et belles trouvailles garanties

Journées d’amitié de saint Sulpice braderie brocante et restauration

Du vendredi 29 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Espace saint sulpice 26 bis rue cassette 75006 Paris



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