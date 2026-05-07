Journées de l’architecture Strasbourg
Journées de l’architecture Strasbourg jeudi 1 octobre 2026.
Strasbourg
Journées de l’architecture
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-01
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-01
Créée en 2000, cette manifestation est un exemple inédit de coopération transnationale, fédérant les différents acteurs de l’espace rhénan (France, Suisse, Allemagne) autour de l’architecture. Au programme, visites, conférences de grands architectes contemporains, projections, parcours vélo, expositions et débats sur des projets et des réalisations… Plus de 150 manifestations en deux langues, pour découvrir l’architecture sous toutes ses coutures !
Découvrez ici le programme de l’édition 2025 https://www.m-ea.eu/wp-content/uploads/2025/09/Prog.A5_884_WEB_2025_sept_compressed.pdf .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 22 56 70 contact@m-ea.eu
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English :
L’événement Journées de l’architecture Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-05 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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