Journées de l’Art nouveau Balade Contée Dans mon panier… Musée de l’école de Nancy Nancy

Nancy

Journées de l’Art nouveau Balade Contée Dans mon panier…

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 11:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Nancy célèbre l’Art nouveau !

Venez découvrir ce riche et unique patrimoine au cours d’un week-end festif, marqué par un programme d’activités et de visites destiné aux petits comme aux grands curieux. En collaboration avec le Réseau Art nouveau, soutenu par le programme Europe Créative de la Commission Européenne.

Avec son grand panier d’osier que Papy a fabriqué,

Mamie a traversé le petit bois des pins pour aller au marché…

Toute guillerette, elle a fait ses emplettes !

Mais en repassant par le petit bois des pins, elle a rencontré un lutin malin qui louchait sur son panier…

Par la conteuse Valérie Grandidier.

En famille, de 6 mois à 3 ans.

Réservation obligatoire. Départ de l’accueil.Enfants

0 .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nancy celebrates Art Nouveau!

Come and discover this rich and unique heritage over a festive weekend, with a program of activities and visits for young and old alike. In collaboration with the Réseau Art Nouveau, supported by the European Commission’s Creative Europe program.

With his big wicker basket that Grandpa made,

Mamie crossed the pine grove to go to the market…

She was all giddy to get her shopping done!

But on her way back through the pine grove, she came across a mischievous elf squinting at her basket…

By storyteller Valérie Grandidier.

Family, 6 months to 3 years.

Reservations required. Departure from reception.

L’événement Journées de l’Art nouveau Balade Contée Dans mon panier… Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY