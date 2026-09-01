Journées de Patrimoine visite du Manoir de la Chaslerie Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie
dimanche 20 septembre 2026 · Manoir de la Chaslerie · Domfront en Poiraie
Informations pratiques
Domfront en Poiraie
Journées de Patrimoine visite du Manoir de la Chaslerie
Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée du Manoir par le propriétaire.
Une cour fermée regroupe les principaux bâtiments (logis avec tours, écuries, colombier). Diverses constructions extérieures à cette cour (chapelle, ferme, cave, pressoir-charreterie, fournil) complètent le dispositif au milieu des prés, des haies et des bosquets.
Un banc de tir, mur percé de très nombreuses meurtrières et datant de la régence de Marie de Médicis, flanque le manoir à l’Est. Il est réputé, sur les plans architectural et historique, d’intérêt régional, sinon national .
Malgré la diversité des styles des bâtiments et notamment des formes de toitures, les matériaux utilisés pour la construction (grès ferrugineux, granit, ardoises, tuiles), non exempts d’une certaine rudesse, confèrent à l’ensemble une indéniable unité.
Aujourd’hui, la Chaslerie, monument historique classé, est toujours un chantier de restauration.
A la belle saison, des concerts de musique classique animent son grand salon dans un esprit de schubertiades .
sans inscription, possibilité de prendre la visite en cours. .
Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie penadomf@msn.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées de Patrimoine visite du Manoir de la Chaslerie
L’événement Journées de Patrimoine visite du Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-08-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Domfront en Poiraie (Orne)
- Stage nutrition, cueillette et alimentation sauvage Domfront en Poiraie 11 septembre 2026
- Concerts au Manoir de la Chaslerie comédien Eric Chartier Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie 12 septembre 2026
- Randonnées du Dimanche Domfront en Poiraie 13 septembre 2026
- Randonnées des Mercredis Domfront en Poiraie 16 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition de vêtements et d’objets liturgiques et montée au clocher, Église Saint-Julien, Domfront en Poiraie 19 septembre 2026