Journées de Patrimoine visite du Manoir de la Chaslerie Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie

Informations pratiques

Domfront en Poiraie

Journées de Patrimoine visite du Manoir de la Chaslerie

Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée du Manoir par le propriétaire.

Une cour fermée regroupe les principaux bâtiments (logis avec tours, écuries, colombier). Diverses constructions extérieures à cette cour (chapelle, ferme, cave, pressoir-charreterie, fournil) complètent le dispositif au milieu des prés, des haies et des bosquets.

Un banc de tir, mur percé de très nombreuses meurtrières et datant de la régence de Marie de Médicis, flanque le manoir à l’Est. Il est réputé, sur les plans architectural et historique, d’intérêt régional, sinon national .

Malgré la diversité des styles des bâtiments et notamment des formes de toitures, les matériaux utilisés pour la construction (grès ferrugineux, granit, ardoises, tuiles), non exempts d’une certaine rudesse, confèrent à l’ensemble une indéniable unité.

Aujourd’hui, la Chaslerie, monument historique classé, est toujours un chantier de restauration.

A la belle saison, des concerts de musique classique animent son grand salon dans un esprit de schubertiades .

sans inscription, possibilité de prendre la visite en cours. .

Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie penadomf@msn.com

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English : Journées de Patrimoine visite du Manoir de la Chaslerie

L’événement Journées de Patrimoine visite du Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-08-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne