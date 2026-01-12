Journées des plantes d’automne Villejoint Crozant

Journées des plantes d’automne

La fête des plantes d’automne vous propose des ventes de plantes rares ainsi que des visites guidées pour découvrir l’arboretum aux couleurs chatoyantes! Des conférences sont proposées afin de mieux comprendre la nature. Pour les grands et les petits.

Programme 2025

– samedi 15h Bien connaître les arbustes pour profiter de leurs nombreux atouts et les entretenir facilement par Jac Boutaud, gestionnaire de l’aroretum de la petite Loiterie

– dimanche 15 h Les champignons, quelques généralités et présentation des espèces comestibles avec Alain Brissard, société mycologique du Limousin

Balades découvertes samedi 14h30 reconnaître les arbres et leurs bourgeons A.Oster et dimanche 10h30 Chataîgnier, arbre à tout faire du Limousin -Y.Duflot

Sorties ornithologiques samedi et dimanche à 10h30

Visites guidées les 2 jours

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés. .

Villejoint Arboretum de la Sédelle Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 83 16 n.wanty@gmail.com

