Informations pratiques

Arrens-Marsous

Journées du Matrimoine 65 Dans les pas des femmes de montagne

Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

À l’occasion des Journées du Matrimoine 65.

Une randonnée contée, lue et chantée à la découverte de la vie des femmes, celles qui ont marqué le pyrénéisme et celles qui ont habité et fait vivre nos vallées au long des siècles. Un temps de partage convivial à la découverte ou redécouverte des parcours de femmes qui ont marqué nos vallées, le tout mené par une accompagnatrice montagne et ponctué de l’intervention de lectrices, conteuses et chanteuses de la vallée. Départ d’Arrens Marsous. Places limitées. Sur inscription par téléphone ou par mail.

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Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

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English :

%C0 As part of the Journ%E9es du Matrimoine 65.

A hike filled with storytelling, readings, and songs that explores the lives of women—those who have left their mark on the Pyr%E9n%and those who have lived in and sustained our valleys over the centuries. A time of friendly sharing to discover or rediscover the journeys of women who have left their mark on our valleys, all led by a mountain guide and featuring performances by local readers, storytellers, and singers from the valley. Departure from Arrens Marsous. Limited spaces. Registration required by phone or email.

L’événement Journées du Matrimoine 65 Dans les pas des femmes de montagne Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65