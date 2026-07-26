AGENDA · Roubaix
Journées du Matrimoine : concert We Loft Session avec Jour Blanc ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · ARA - Autour des Rythmes Actuels · Roubaix
Informations pratiques
Journées du Matrimoine : concert We Loft Session avec Jour Blanc ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 19 septembre, 18h30
Dans l’esprit de son festival We Loft Music, la Cave aux Poètes investit le vaste couloir de l’ARA, transformé en espace d’écoute et de résonance pour le concert de Jour Blanc.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00.000+02:00
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ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix
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