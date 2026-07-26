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Journées du Matrimoine : concert We Loft Session avec Jour Blanc ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · ARA - Autour des Rythmes Actuels · Roubaix

Journées du Matrimoine : concert We Loft Session avec Jour Blanc ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
ARA - Autour des Rythmes Actuels
Adresse
301 avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix
Ville
Roubaix

Journées du Matrimoine : concert We Loft Session avec Jour Blanc ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 19 septembre, 18h30

Dans l’esprit de son festival We Loft Music, la Cave aux Poètes investit le vaste couloir de l’ARA, transformé en espace d’écoute et de résonance pour le concert de Jour Blanc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00.000+02:00

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ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix


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