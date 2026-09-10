Journées du matrimoine, Prairie des Murs à Pêches, Montreuil
samedi 19 septembre 2026 · Prairie des Murs à Pêches · Montreuil
Informations pratiques
Journées du matrimoine 19 et 20 septembre Prairie des Murs à Pêches Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Visites guidées des jardins en journée, et concerts (avec une programmation 100% artistes femmes) en soirée, organisés par la Fédération des murs à pêches. Présence d’une buvette et de petite restauration sur place, sur la prairie des murs à pêches.
Eléments complémentaires à venir sur www.federationmursapeches.com
Prairie des Murs à Pêches 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.federationmursapeches.com [{« link »: « http://www.federationmursapeches.com »}]
Visite guidée et concert
©Anouchka
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