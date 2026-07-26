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Journées du Matrimoine : visite guidée et impromptu musical par Amadè & Tarik ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · ARA - Autour des Rythmes Actuels · Roubaix

Journées du Matrimoine : visite guidée et impromptu musical par Amadè & Tarik ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
ARA - Autour des Rythmes Actuels
Adresse
301 avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix
Ville
Roubaix

Journées du Matrimoine : visite guidée et impromptu musical par Amadè & Tarik ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30

Au détour d’un salle à l’occasion des visites guidées de l’ARA, vivez un moment hors du temps dans un lieu magique avec Amadè & Tarik

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00.000+02:00

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ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix


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