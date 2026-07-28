Journées du Matrimoine visite guidée et impromptu musical par Amadè & Tarik Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Journées du Matrimoine visite guidée et impromptu musical par Amadè & Tarik

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Matrimoine à l’ARA

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À l’ARA, il y a un ancien boudoir, les cellules d’un ancien commissariat, des salles de cours de musique… et bien d’autres trésors historiques !

Édifié à la fin du XIXe siècle pour une grande famille du textile roubaisien, cet hôtel particulier a connu une vie mouvementée demeure bourgeoise entre cour et jardin aux salons ornés, occupé durant la Seconde Guerre mondiale, puis commissariat central de Roubaix jusqu’en 1990. Menacé de, le site est sauvé in extremis en 1999 grâce à son inscription à l’inventaire complémentaire des Monuments Historiques.

Au gré des familles et institutions qui ont foulé sa cour et ses couloirs, découvrez l’itinéraire singulier de ce lieu, aujourd’hui réinventé pour la musique et les pratiques artistiques. Espace de transmission ouvert à toutes et tous, le 301 fait aujourd’hui entendre les musiciennes d’aujourd’hui, inscrivant leurs voix dans un matrimoine vivant et en cours d’écriture.

Tout au long de la visite, des créations sonores issues des projets de l’ARA et des archives viennent faire résonner les espaces, entre mémoire du lieu et usages actuels.

### Visite guidée

Menées par les bénévoles de l’ARA, ces visites retracent la vie mouvementée de l’hôtel particulier Prouvost-Lepoutre.

Au détour de l’ancien salon de musique, dit la Rotonde , partagez un impromptu musical autour d’un duo d’artistes accompagnés par l’ARA dans le cadre du dispositif Tour de Chauffe 2025 Amadè & Tarik .

### AMADÈ & TARIK

_**R&B hybride solaire et résolument scénique**_

Amadè Nervet Lansoud Soukate Chant / Tarik Salhi Piano | Accompagné par l’ARA dans le cadre de Tour de Chauffe 2025.

Amadè, chanteuse mêlant R&B, soul et héritages classiques, porte le prénom de sa grand-mère comme un geste de transmission intime. À ses côtés, Tarik tisse au piano un accompagnement précis et ouvert, nourri de jazz et d’influences contemporaines. Ensemble, ils construisent une performance vivante, qui fait dialoguer instruments et textures actuelles, groove et poésie, autour d’une voix soul et d’un piano à la signature marquée.

14h30 et 16h30 (durée 1h par visite)

Gratuit, réservation fortement conseillée [accueil@ara-asso.fr](mailto:accueil@ara-asso.fr) / 03 20 28 06 50

Découvrez aussi l’ARA à l’occasion d’une [visite libre](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/8453283_journees-du-matrimoine-visitez-lara?nc%5Bstate%5D%5B0%5D=2&nc%5Bsort%5D=lastTimingWithFeatured.asc&nc%5Brelative%5D%5B0%5D=current&nc%5Brelative%5D%5B1%5D=upcoming&nc%5Bfrom%5D=0&nc%5Bfirst%5D=true) et d’un concert [We Loft Session de Jour Blanc](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/28085123_journees-du-matrimoine-concert-we-loft-session-avec-jour-blanc?nc%5Bstate%5D%5B0%5D=2&nc%5Bsort%5D=lastTimingWithFeatured.asc&nc%5Brelative%5D%5B0%5D=current&nc%5Brelative%5D%5B1%5D=upcoming&nc%5Bfrom%5D=2) (en partenariat avec La Cave aux Poètes).

Journées du Matrimoine à l’ARA

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À l’ARA, il y a un ancien boudoir, les cellules d’un ancien commissariat, des salles de cours de musique… et bien d’autres trésors historiques !

Édifié à la fin du XIXe siècle pour une grande famille du textile roubaisien, cet hôtel particulier a connu une vie mouvementée demeure bourgeoise entre cour et jardin aux salons ornés, occupé durant la Seconde Guerre mondiale, puis commissariat central de Roubaix jusqu’en 1990. Menacé de, le site est sauvé in extremis en 1999 grâce à son inscription à l’inventaire complémentaire des Monuments Historiques.

Au gré des familles et institutions qui ont foulé sa cour et ses couloirs, découvrez l’itinéraire singulier de ce lieu, aujourd’hui réinventé pour la musique et les pratiques artistiques. Espace de transmission ouvert à toutes et tous, le 301 fait aujourd’hui entendre les musiciennes d’aujourd’hui, inscrivant leurs voix dans un matrimoine vivant et en cours d’écriture.

Tout au long de la visite, des créations sonores issues des projets de l’ARA et des archives viennent faire résonner les espaces, entre mémoire du lieu et usages actuels.

### Visite guidée

Menées par les bénévoles de l’ARA, ces visites retracent la vie mouvementée de l’hôtel particulier Prouvost-Lepoutre.

Au détour de l’ancien salon de musique, dit la Rotonde , partagez un impromptu musical autour d’un duo d’artistes accompagnés par l’ARA dans le cadre du dispositif Tour de Chauffe 2025 Amadè & Tarik .

### AMADÈ & TARIK

_**R&B hybride solaire et résolument scénique**_

Amadè Nervet Lansoud Soukate Chant / Tarik Salhi Piano | Accompagné par l’ARA dans le cadre de Tour de Chauffe 2025.

Amadè, chanteuse mêlant R&B, soul et héritages classiques, porte le prénom de sa grand-mère comme un geste de transmission intime. À ses côtés, Tarik tisse au piano un accompagnement précis et ouvert, nourri de jazz et d’influences contemporaines. Ensemble, ils construisent une performance vivante, qui fait dialoguer instruments et textures actuelles, groove et poésie, autour d’une voix soul et d’un piano à la signature marquée.

14h30 et 16h30 (durée 1h par visite)

Gratuit, réservation fortement conseillée [accueil@ara-asso.fr](mailto:accueil@ara-asso.fr) / 03 20 28 06 50

Découvrez aussi l’ARA à l’occasion d’une [visite libre](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/8453283_journees-du-matrimoine-visitez-lara?nc%5Bstate%5D%5B0%5D=2&nc%5Bsort%5D=lastTimingWithFeatured.asc&nc%5Brelative%5D%5B0%5D=current&nc%5Brelative%5D%5B1%5D=upcoming&nc%5Bfrom%5D=0&nc%5Bfirst%5D=true) et d’un concert [We Loft Session de Jour Blanc](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/28085123_journees-du-matrimoine-concert-we-loft-session-avec-jour-blanc?nc%5Bstate%5D%5B0%5D=2&nc%5Bsort%5D=lastTimingWithFeatured.asc&nc%5Brelative%5D%5B0%5D=current&nc%5Brelative%5D%5B1%5D=upcoming&nc%5Bfrom%5D=2) (en partenariat avec La Cave aux Poètes). .

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heritage Days at the ARA

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At the ARA, there’s a former boudoir, the cells of a former police station, music classrooms… and many other historical treasures!

%C9Built%E9 in the late 19th century for a prominent Roubaix textile family, this %F4tel particulier has had an eventful history: a bourgeois residence %AB between courtyard and garden %BB with ornate salons, occupied during World War II, then serving as Roubaix’s central police station until 1990. Threatened with demolition, the site was saved at the last minute in 1999 thanks to its listing on the Supplementary Inventory of Historic Monuments.

Through the families and institutions that have walked its courtyard and corridors, discover the unique history of this place, now reimagined for music and the arts. As a space for cultural transmission open to everyone, 301 now showcases today’s female musicians, weaving their voices into a living heritage that is still being written.

Throughout the tour, sound installations drawn from ARA projects and the archives fill the spaces with sound, bridging the site’s history with its current uses.

### Guided Tour

Led by ARA volunteers, these tours trace the eventful history of the Prouvost-Lepoutre mansion.

As you pass through the former music room, known as “la Rotonde,” enjoy an impromptu musical performance by a duo of artists supported by the ARA as part of the Tour de Chauffe 2025 program: %AB Amad%E8 & Tarik %BB.

### AMAD%C8 & TARIK

_**A vibrant, hybrid R&B sound with a strong stage presence**_

Amadé Nervet Lansoud Soukate Vocals / Tarik Salhi Piano | Supported by the ARA as part of the Tour de Chauffe 2025 program.

Amadé, a singer who blends R&B, soul, and classical influences, carries her grandmother’s first name as a gesture of intimate legacy. At her side, Tarik weaves a precise and open accompaniment on the piano, drawing on jazz and contemporary influences. Together, they create a vibrant performance that brings together contemporary instruments and textures, groove, and poetry, centered around a soulful voice and a piano with a distinctive style.

2:30 p.m. and 4:30 p.m. (1 hour per tour)

Free, reservations strongly recommended: [accueil@ara-asso.fr](mailto:accueil@ara-asso.fr) / 03 20 28 06 50

You can also explore the ARA during a [self-guided tour](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/8453283_journees-du-matrimoine-visitez-lara?nc%5Bstate%5D%5B0%5D=2&nc%5Bsort%5D=lastTimingWithFeatured.asc&nc%5Brelative%5D%5B0%5D=current&nc%5Brelative%5D%5B1%5D=upcoming&nc%5Bfrom%5D=0&nc%5Bfirst%5D=true) and a concert [We Loft Session by Jour Blanc](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/28085123_journees-du-matrimoine-concert-we-loft-session-avec-jour-blanc?nc%5Bstate%5D%5B0%5D=2&nc%5Bsort%5D=lastTimingWithFeatured.asc&nc%5Brelative%5D%5B0%5D=current&nc%5Brelative%5D%5B1%5D=upcoming&nc%5Bfrom%5D=2) (in partnership with La Cave aux Poètes).

L’événement Journées du Matrimoine visite guidée et impromptu musical par Amadè & Tarik Roubaix a été mis à jour le 2026-07-28 par Hauts-de-France Tourisme