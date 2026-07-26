Informations pratiques

Journées du Matrimoine : visitez l’ARA ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 19 septembre, 14h00

La bâtiment qui accueille l’ARA est riche en histoires : tour à tour maison de maître, commissariat puis lieu de de musiques, découvrez cet endroit autrement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00.000+02:00

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ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix



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