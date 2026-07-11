Journées du Patrimoine 2026 Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique Limoges magré Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Limoges magré · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées du Patrimoine 2026 Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique
Limoges magré 21 Rue Santos Dumont Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Entrée libre, avec possibilité de prendre des photos et des vidéos. Des espaces sont également prévus pour les enfants.
Une salle de vidéoprojection complète la visite.
Par beau temps, des expositions seront proposées en extérieur. .
Limoges magré 21 Rue Santos Dumont Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées du Patrimoine 2026 Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique
L’événement Journées du Patrimoine 2026 Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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