Journées du Patrimoine 2026 Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique Limoges magré Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées du Patrimoine 2026 Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique

Limoges magré 21 Rue Santos Dumont Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Entrée libre, avec possibilité de prendre des photos et des vidéos. Des espaces sont également prévus pour les enfants.

Une salle de vidéoprojection complète la visite.

Par beau temps, des expositions seront proposées en extérieur. .

Limoges magré 21 Rue Santos Dumont Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées du Patrimoine 2026 Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique

L’événement Journées du Patrimoine 2026 Découverte de la préservation du patrimoine aéronautique Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole