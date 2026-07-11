Journées du Patrimoine 2026 Visite du Temple Protestant Temple Protestant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Journées du Patrimoine 2026 Visite du Temple Protestant

Temple Protestant 14 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Édifié en 1858, ce temple protestant s’ouvre à la visite avec son parc classé en espace végétalisé protégé.

Un lieu de culte et de calme, au cœur d’un patrimoine naturel et spirituel préservé.

Sans réservation. .

Temple Protestant 14 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 22 06

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English : Journées du Patrimoine 2026 Visite du Temple Protestant

L’événement Journées du Patrimoine 2026 Visite du Temple Protestant Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole