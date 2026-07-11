Journées du Patrimoine 2026 Visite du Temple Protestant Temple Protestant Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Journées du Patrimoine 2026 Visite du Temple Protestant
Temple Protestant 14 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Édifié en 1858, ce temple protestant s’ouvre à la visite avec son parc classé en espace végétalisé protégé.
Un lieu de culte et de calme, au cœur d’un patrimoine naturel et spirituel préservé.
Sans réservation. .
Temple Protestant 14 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 22 06
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English : Journées du Patrimoine 2026 Visite du Temple Protestant
L’événement Journées du Patrimoine 2026 Visite du Temple Protestant Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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