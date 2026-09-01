AGENDA · Buxy
Journées du patrimoine à Buxy Place carcabot Buxy
samedi 19 septembre 2026 · Place carcabot · Buxy
Informations pratiques
Buxy
Journées du patrimoine à Buxy
Place carcabot Le bourg Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du Centre Bourg. .
Place carcabot Le bourg Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 02 54 02 jmlm57@live.fr
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English : Journées du patrimoine à Buxy
L’événement Journées du patrimoine à Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-08-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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