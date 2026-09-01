Journées du patrimoine à Buxy Place carcabot Buxy

Informations pratiques

Buxy

Journées du patrimoine à Buxy

Place carcabot Le bourg Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du Centre Bourg. .

Place carcabot Le bourg Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 02 54 02 jmlm57@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine à Buxy

L’événement Journées du patrimoine à Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-08-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II