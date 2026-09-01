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Journées du patrimoine à Buxy Place carcabot Buxy

samedi 19 septembre 2026 · Place carcabot · Buxy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place carcabot
Adresse
Le bourg
Ville
71390 Buxy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Buxy

Journées du patrimoine à Buxy

Place carcabot Le bourg Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée du Centre Bourg.   .

Place carcabot Le bourg Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 02 54 02  jmlm57@live.fr

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English : Journées du patrimoine à Buxy

L’événement Journées du patrimoine à Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-08-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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