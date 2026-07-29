JOURNÉES DU PATRIMOINE À FRANCE 3 OCCITANIE FRANCE 3 OCCITANIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE À FRANCE 3 OCCITANIE

FRANCE 3 OCCITANIE 24 Chemin de la Cépière Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Entrez dans les coulisses de France Télévisions à Toulouse

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Venez découvrir l’envers du décor de votre télévision régionale (Studios de tournage, régie, équipements de montage) et rencontrez les journalistes et techniciens qui fabriquent vos journaux télévisés et programmes régionaux.

Bon à savoir

– Visite sur inscription obligatoire, places limitées

– Choix du créneau de visite durant l’inscription

– Accès uniquement sur présentation d’une pièce d’identité

– Aucune visite possible en dehors du samedi 19 septembre.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

FRANCE 3 OCCITANIE 24 Chemin de la Cépière Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À FRANCE 3 OCCITANIE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE