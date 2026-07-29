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AGENDA · Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE À FRANCE 3 OCCITANIE FRANCE 3 OCCITANIE Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · FRANCE 3 OCCITANIE · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
FRANCE 3 OCCITANIE
Adresse
24 Chemin de la Cépière
Ville
31100 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE À FRANCE 3 OCCITANIE

FRANCE 3 OCCITANIE 24 Chemin de la Cépière Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Entrez dans les coulisses de France Télévisions à Toulouse
Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Venez découvrir l’envers du décor de votre télévision régionale (Studios de tournage, régie, équipements de montage) et rencontrez les journalistes et techniciens qui fabriquent vos journaux télévisés et programmes régionaux.

Bon à savoir
– Visite sur inscription obligatoire, places limitées
– Choix du créneau de visite durant l’inscription
– Accès uniquement sur présentation d’une pièce d’identité
– Aucune visite possible en dehors du samedi 19 septembre.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine.   .

FRANCE 3 OCCITANIE 24 Chemin de la Cépière Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À FRANCE 3 OCCITANIE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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