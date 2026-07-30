JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

La Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse située dans un bâtiment emblématique de style Art déco, conserve un exceptionnel ensemble de collections patrimoniales manuscrits, imprimés anciens, archives, estampes… Elle se distingue aussi par ses visites régulières, expositions de documents originaux, ateliers de médiation, etc.

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Au programme

– Conférence les dessous de la création Je suis par ciel , un livre de l’artiste Valeria Pasina

– Spectacle poésie et musique Ils disent qu’il y a un remède

– Exposition de Serge Pey La parole des bâtons

– Escape Game La menace des livres contaminés

– Bookpong le tennis de table des bibliothécaires !

– Utopique Mikado l’artiste Jeean-Claude Loubières invite au jeu

– Atelier Les petits créateurs

– Visite commentée de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, chef-d’oeuvre Art déco des années 1930

– Après-midi ludique à la bibliothèque Venez jouer & créer

– Costumes & Patrimoine incarnez votre personnage préféré

– À la découverte des réserves de la bibliothèque

– Atelier donner de la couleur à vos livres

– Atelier Patrimoine en danger livres menacés, livres sauvés

– Conférence les trésors cachés de la bibliothèque

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine .

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 27 66 66

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE