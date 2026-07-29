JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · BIBLIOTHÈQUE D'ÉTUDES MÉRIDIONALES · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES 56 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
La Bibliothèque d’Études Méridionales est l’héritière de près d’un siècle d’histoire de la recherche sur les sociétés méridionales à Toulouse.
Ce week-end elle vous ouvre ses portes !
Découvrez l’ancienne bibliothèque de la section Lettres de Droit de l’Université de Toulouse. Une bibliothèque de recherche constituée d’un large fonds en histoire, langues et littérature du grand Midi de la France. .
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES 56 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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