JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES 56 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

La Bibliothèque d’Études Méridionales est l’héritière de près d’un siècle d’histoire de la recherche sur les sociétés méridionales à Toulouse.

Ce week-end elle vous ouvre ses portes !

Découvrez l’ancienne bibliothèque de la section Lettres de Droit de l’Université de Toulouse. Une bibliothèque de recherche constituée d’un large fonds en histoire, langues et littérature du grand Midi de la France. .

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES 56 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE