UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CAVE POÉSIE CAVE POÉSIE Toulouse

vendredi 18 septembre 2026 · CAVE POÉSIE · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
CAVE POÉSIE
Adresse
71 Rue du Taur
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CAVE POÉSIE

CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Ce week-end, la cave poésie vous ouvre ses portes !

Le bazar littéraire Chez René vous invite à rencontrer des éditeurs indépendants. Profitez d’une guinguette, de lectures, concerts et spectacles tout le week-end.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine.   .

CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CAVE POÉSIE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)