JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CAVE POÉSIE CAVE POÉSIE Toulouse
vendredi 18 septembre 2026 · CAVE POÉSIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CAVE POÉSIE
CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Ce week-end, la cave poésie vous ouvre ses portes !
Le bazar littéraire Chez René vous invite à rencontrer des éditeurs indépendants. Profitez d’une guinguette, de lectures, concerts et spectacles tout le week-end.
Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .
CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00
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English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CAVE POÉSIE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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