JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CAVE POÉSIE CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CAVE POÉSIE

CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Ce week-end, la cave poésie vous ouvre ses portes !

Le bazar littéraire Chez René vous invite à rencontrer des éditeurs indépendants. Profitez d’une guinguette, de lectures, concerts et spectacles tout le week-end.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CAVE POÉSIE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE