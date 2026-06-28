Journées du Patrimoine à la chapelle de l’ancien séminaire, Chapelle de l’ancien séminaire, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'ancien séminaire · Nice
Informations pratiques
Journées du Patrimoine à la chapelle de l’ancien séminaire Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle de l’ancien séminaire Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez les œuvres et l’architecture si particulière de cette chapelle entièrement pensée par Mgr Rémond, évêque de Nice, au début des années 1930 – Quizz pour les enfants. Visite libre ou guidée.
Informations : culture@nice.catholique.fr
29 boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice
Chapelle de l’ancien séminaire 29 boulevard Franck-Pilatte, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 14 47 30 42 https://nice.catholique.fr/culture https://www.facebook.com/profile.php?id=61556543456473 [{« link »: « mailto:culture@nice.catholique.fr »}] Découvrez les œuvres et l’architecture si particulière de cette chapelle entièrement pensée par Mgr Rémond, évêque de Nice, au début des années 1930 – Quizz pour les enfants. Visite libre ou guidée. Sans réservation. Bus 98
Tram 3
Parking à proximité
Découvrez les œuvres et l’architecture si particulière de cette chapelle entièrement pensée par Mgr Rémond, évêque de Nice, au début des années 1930 – Quizz pour les enfants. Visite libre ou guidée.
©ville de nice et service Culture diocèse de Nice
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