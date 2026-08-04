JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE

Rue du Pont Saint-Pierre CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Perchée sur la rive gauche, dans le quartier de Saint-Cyprien, la Chapelle de La Grave est un symbole iconique de Toulouse, avec son dôme turquoise reconnaissable depuis les quais de la Garonne. Star des cartes postales et muse des photographes, il s’impose comme l’un des monuments incontournables de la ville rose.

Ce week-end, il vous ouvrent ses portes !

Suivez le guide pour une visite flash de 30 min Avec son double dôme construit sur pilotis pour résister aux crues de la Garonne, la chapelle, ancien hôpital des pestiférés, s’impose par son profil exceptionnel dans le paysage urbain. Un incontournable de la ville rose. (11h30, 14h30, 16h et 17h)

Ou laissez vous tenter par la visite La Pestes et ses remèdes Entre mythe, science et traditions, découvrez les pratiques étonnantes de la médecine d’époque. Découverte au cœur de l’époque moderne pour explorer les tentatives parfois étonnantes de remèdes contre la peste. Un moment de culture générale aussi instructif qu’insolite. (12h, 15h et 16h30)

Toute la journée, profitez d’animations en autonomie

– Qui l’eût crue ? pour découvrir la crue qui a envahit le quartier en 1875.

– Timeline pour retracer l’histoire de la chapelle à travers une frise chronologique.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

Rue du Pont Saint-Pierre CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE