JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE CINÉMATHÈQUE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

CINÉMATHÈQUE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Ce week-end, la cinémathèque vous ouvre ses portes !

En visite libre ou en visite guidée, venez découvrir le bibliothèque de la cinémathèque. En supplément profitez-en pour créer des bookfaces au milieu d’ouvrages et revues anciennes.

Amusez-vous le temps d’un quizz pour tester vos connaissances sur le cinéma. Tenez de rapporter des places de cinémas et des affiches.

Le collectif de comédiens de théâtre Les gens d’ici , vont vous faire des lecture de scènes notamment du Fabuleux destin d’Amélie Poulain ou encore des Enfants du paradis .

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

CINÉMATHÈQUE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10 jdp@lacinemathequedetoulouse.com

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE