JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA COLLECTION BEMBERG FONDATION BEMBERG Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA COLLECTION BEMBERG

FONDATION BEMBERG 7 Place d’Assézat Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Construit en 1555 pour l’un des plus riches marchands de pastel de Toulouse, Pierre d’Assezat, l’Hôtel qui porte son nom a vu s’installer en son sein de nombreux successeurs jusqu’à l’arrivée en 1995 de la Collection Bemberg. Elle réunit aujourd’hui une riche collection répartie entre peintures, sculptures et objets d’art…

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, la Collection Bemberg met en avant un parcours inédit dans ses collections pour vous inviter à questionner les usages de la photographie avant même son invention et jusqu’à aujourd’hui.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

FONDATION BEMBERG 7 Place d’Assézat Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 12 06 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA COLLECTION BEMBERG Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE