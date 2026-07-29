JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA COLLECTION BEMBERG FONDATION BEMBERG Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · FONDATION BEMBERG · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA COLLECTION BEMBERG
FONDATION BEMBERG 7 Place d’Assézat Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Construit en 1555 pour l’un des plus riches marchands de pastel de Toulouse, Pierre d’Assezat, l’Hôtel qui porte son nom a vu s’installer en son sein de nombreux successeurs jusqu’à l’arrivée en 1995 de la Collection Bemberg. Elle réunit aujourd’hui une riche collection répartie entre peintures, sculptures et objets d’art…
Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !
À l’occasion du bicentenaire de la photographie, la Collection Bemberg met en avant un parcours inédit dans ses collections pour vous inviter à questionner les usages de la photographie avant même son invention et jusqu’à aujourd’hui.
Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .
FONDATION BEMBERG 7 Place d’Assézat Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 12 06 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA COLLECTION BEMBERG Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Mes valeurs personnelles et professionnelles (réservé aux personnes en situation de handicap), Toulouse – DT HAUTE GARONNE, Toulouse 29 juillet 2026
- Sebastiane, Le Cratère – Toulouse, Toulouse 29 juillet 2026
- Derek Jarman, Le Cratère, Toulouse 30 juillet 2026
- LA MYSTÉRIEUSE ÉVASION LE CASTELET TOULOUSE Toulouse 30 juillet 2026
- GUINGUETTE À L’ENVOL DES PIONNIERS L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse 30 juillet 2026