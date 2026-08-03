JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA GARE DE TOULOUSE MATABIAU AVEC TER CENTRE OPÉRATIONNEL DE PROXIMITÉ SNCF GARE MATABIAU Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA GARE DE TOULOUSE MATABIAU AVEC TER

CENTRE OPÉRATIONNEL DE PROXIMITÉ SNCF GARE MATABIAU 64 Boulevard Pierre Sémard Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Plongez au cœur de la gestion du trafic ferroviaire régional et dans les coulisses de la SNCF avec une visite exceptionnelle.

Ce week-end, le Centre Opérationnel de Proximité (COP) de Toulouse SNCF Voyageurs.

vous ouvre ses portes !

Découvrez le rôle central du COP dans la régulation du trafic des trains régionaux liO. La coordination en temps réel pour garantir sécurité, ponctualité et information voyageurs. Les métiers clés de la production ferroviaire, souvent méconnus mais essentiels et les outils technologiques de supervision et d’aide à la décision. Profitez de cette visite guidée pour échanger avec les équipes opérationnelles, découvrir les enjeux du transport régional et mieux comprendre l’organisation quotidienne d’un réseau qui transporte des milliers de voyageurs. Une immersion rare, à ne pas manquer pour les passionnés de mobilité, de logistique et de services publics !

Bon à savoir

– Réservation obligatoire

– Visites guidées par groupe de 10 personnes maximum.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

CENTRE OPÉRATIONNEL DE PROXIMITÉ SNCF GARE MATABIAU 64 Boulevard Pierre Sémard Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA GARE DE TOULOUSE MATABIAU AVEC TER Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE