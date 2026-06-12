Informations pratiques

Mulhouse

Journées du Patrimoine à La Kunsthalle

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ces ouvrages traitant de nos rapports aux énergies, leurs sites de productions et ce qu’ils révèlent de nos sociétés seront présentés par leurs autrices ou directrices d’édition avec un temps d’échanges avec le public D’ici Fessenheim d’Elise Alloin, un regard posé par une artiste sur la centrale de Fessenheim et ses dynamiques (14h15), Solange Fernex, une vie d’insoumission d’Elisabeth Schulthess pour re/découvrir la vie riche en engagements écologiques de Solange Fernex (15h30), Power up de Géraldine Gourbe et Fanny Lopez, né de l’exposition du même nom, dans laquelle art et histoire des techniques dialoguent pour penser de possibles évolutions énergétiques (16h45).

Œuvre de Basim Magdy, tourné en partie à Saint-Nazaire à l’occasion de l’exposition Power up, le film The birds choose the cards met en avant une narration centrée sur des spéculations concernant l’histoire, l’identité et le lieu (à voir à 15h, 16h15 et 17h30). 0 .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine à La Kunsthalle Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace