JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE 1 Place Saint Etienne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Cet ancien palais archiépiscopal abrite en son sein deux siècles de représentation de l’État en Haute-Garonne et en Occitanie.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes ! La préfecture comme vous ne l’avez jamais vue !

Au programme

– Visite libre ou guidée marchez dans les pas du préfet et découvrez les secrets de l’architecture et de l’histoire de la préfecture

– Visites guidée Pénétrez dans le bureau du préfet, les salons de réceptions officielles, la cour et l’escalier d’honneur et le jardin de la préfecture aux côtés d’un guide de l’Office de Tourisme de Toulouse. Ainsi l’histoire du bâtiment et les missions du préfet n’aurons plus de secret pour vous !

Retrouvez le détail de la programmation sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE 1 Place Saint Etienne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 34 45

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE