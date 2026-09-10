JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA RÉSIDENCE LOCATIVE EMPREINTES RÉSIDENCE LOCATIVE EMPREINTES Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · RÉSIDENCE LOCATIVE EMPREINTES · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA RÉSIDENCE LOCATIVE EMPREINTES
RÉSIDENCE LOCATIVE EMPREINTES 7 Place des Hauts Murats Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Fort de son histoire, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, à travers ses remparts et sa tour, les résidences Empreintes vous ouvrent leurs portes le temps d’un week-end.
Découvrez, lors d’une visite guidée des extérieurs, ces vestiges situés sur le site emblématique réhabilité des Hauts-Murats, au cœur du centre historique de Toulouse.
Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .
RÉSIDENCE LOCATIVE EMPREINTES 7 Place des Hauts Murats Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie communication@groupedeschalets.com
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English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA RÉSIDENCE LOCATIVE EMPREINTES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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