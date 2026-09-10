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Journées du patrimoine à l’aéroport d’Angers, Musée Espace Air Passion, Marcé

samedi 19 septembre 2026 · Musée Espace Air Passion · Marcé

Journées du patrimoine à l’aéroport d’Angers, Musée Espace Air Passion, Marcé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Espace Air Passion
Adresse
Angers Loire Aéroport
Ville
49140 Marcé
Département
Maine-et-Loire

Journées du patrimoine à l’aéroport d’Angers 19 et 20 septembre Musée Espace Air Passion Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée ouvre exceptionnellement ses réserves, découverte de la collection du musée (avions, planeurs, hélicoptères, modèles réduits et moteurs et objets aéronautiques) et des ateliers de restauration (entoilage, menuiserie, mécanique).
L’ensemble de la plateforme aéroportuaire ouvre également exceptionnellement ses portes : l’aéroclub de l’Ouest, le club de voltige des biplans Stampe et la tour de contrôle (nombre de places limité).

Musée Espace Air Passion Angers Loire Aéroport Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241330410 https://www.musee-aviation-angers.fr https://www.facebook.com/Musee.Aviation.Angers/reviews Collection d’avions, planeurs, hélicoptères, moteurs d’avions et modèles réduits. Des bénévoles passionnés restaurent les aéronefs dans les ateliers mécanique, menuiserie et entoilage. Parking gratuit
Le Musée ouvre exceptionnellement ses réserves, découverte de la collection du musée (avions, planeurs, hélicoptères, modèles réduits et moteurs et objets aéronautiques) et des ateliers de de la ses…

©Musée Espace Air Passion /GPPA

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