Journées du patrimoine à l’aéroport d’Angers, Musée Espace Air Passion, Marcé

Informations pratiques

Journées du patrimoine à l’aéroport d’Angers 19 et 20 septembre Musée Espace Air Passion Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée ouvre exceptionnellement ses réserves, découverte de la collection du musée (avions, planeurs, hélicoptères, modèles réduits et moteurs et objets aéronautiques) et des ateliers de restauration (entoilage, menuiserie, mécanique).

L’ensemble de la plateforme aéroportuaire ouvre également exceptionnellement ses portes : l’aéroclub de l’Ouest, le club de voltige des biplans Stampe et la tour de contrôle (nombre de places limité).

Musée Espace Air Passion Angers Loire Aéroport Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241330410 https://www.musee-aviation-angers.fr https://www.facebook.com/Musee.Aviation.Angers/reviews Collection d’avions, planeurs, hélicoptères, moteurs d’avions et modèles réduits. Des bénévoles passionnés restaurent les aéronefs dans les ateliers mécanique, menuiserie et entoilage. Parking gratuit

Le Musée ouvre exceptionnellement ses réserves, découverte de la collection du musée (avions, planeurs, hélicoptères, modèles réduits et moteurs et objets aéronautiques) et des ateliers de de la ses…

©Musée Espace Air Passion /GPPA