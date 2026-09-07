Portes ouvertes de la plateforme aéroportuaire d’Angers, Musée Espace Air Passion, Marcé

Informations pratiques

Portes ouvertes de la plateforme aéroportuaire d’Angers 19 et 20 septembre Musée Espace Air Passion Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

https://www.musee-aviation-angers.fr/journees-du-patrimoine

Musée Espace Air Passion Angers Loire Aéroport Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241330410 https://www.musee-aviation-angers.fr https://www.facebook.com/Musee.Aviation.Angers/reviews [{« link »: « https://www.musee-aviation-angers.fr/journees-du-patrimoine »}] Collection d’avions, planeurs, hélicoptères, moteurs d’avions et modèles réduits. Des bénévoles passionnés restaurent les aéronefs dans les ateliers mécanique, menuiserie et entoilage. Parking gratuit

https://www.musee-aviation-angers.fr/journees-du-patrimoine

Musée Espace Air Passion /GPPA©