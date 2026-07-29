JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’ÉGLISE DU GÉSU ÉGLISE DU GÉSU Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’ÉGLISE DU GÉSU

ÉGLISE DU GÉSU 22 bis, rue des Fleurs Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

L’église du Gesu est un ancien édifice religieux catholique sis à Toulouse. Construite en style néo-gothique par les Jésuites au XIXe siècle l’église est désacralisée en 2000 et réaménagée en salle de concert d’orgues.

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Vous pouvez visiter cet édifice librement ou en visite flash de 30 min. L’église du Gesù est un joyau discret du patrimoine toulousain. Son architecture néogothique, ses décors peints à la cire et ses vitraux entièrement conservés, lui donnent un style original, qui en font un monument à part dans Toulouse.

Curieux et curieuses, venez découvrir de près l’orgue de tribune et laissez-vous séduire par les mystères de cet instrument unique. Tout au long de la journée, la musique vous accompagnera avec un parcours musical vous invite à explorer ses sonorités. Puis, place aux instants musicaux, véritables pauses enchantées. Enfin, pour percer les secrets de l’orgue, des présentations vous sont proposées.

Au programme

Samedi

– De 10h30 à 12h parcours musical avec Baptiste Genniaux, Toulouse les Orgues.

– De 12h à 12h30 instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.

– À 14h, 15h30 et 16h30 visite flash de l’église, Monuments de Toulouse.

– À 14h et 14h30 présentation de l’orgue avec Yves Rechsteiner, Toulouse les Orgues.

– À 15h instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.

– À 15h30, 16h et 16h30 présentation de l’orgue avec Yves Rechsteiner, Toulouse les Orgues.

– À 17h instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.

Dimanche

– À 10h30, 11h30 et 16h visite flash de l’église, Monuments de Toulouse.

– À 14h30 et 16h30 instant musical avec Barbara Cornet, Toulouse les Orgues.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

ÉGLISE DU GÉSU 22 bis, rue des Fleurs Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00 monuments@culture.toulouse.fr

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’ÉGLISE DU GÉSU Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE