JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE NOTRE DAME DE LA DALBADE EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE NOTRE DAME DE LA DALBADE

EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE 34 Rue de la Dalbade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Au cœur du quartier des Carmes, Notre-Dame-de-la-Dalbade interpelle par son entrée haute en couleurs bizarre, pour une église dont le nom signifie blanche .

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Laissez-vous tenter par une visite en tout liberté.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE 34 Rue de la Dalbade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 25 58 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE NOTRE DAME DE LA DALBADE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE