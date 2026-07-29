JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE NOTRE DAME DE LA DALBADE EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE NOTRE DAME DE LA DALBADE
EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE 34 Rue de la Dalbade Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Au cœur du quartier des Carmes, Notre-Dame-de-la-Dalbade interpelle par son entrée haute en couleurs bizarre, pour une église dont le nom signifie blanche .
Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !
Laissez-vous tenter par une visite en tout liberté.
Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .
EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE 34 Rue de la Dalbade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 25 58 05
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English :
The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE NOTRE DAME DE LA DALBADE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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