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JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE NOTRE DAME DE LA DALBADE EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE
Adresse
34 Rue de la Dalbade
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE NOTRE DAME DE LA DALBADE

EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE 34 Rue de la Dalbade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.
Au cœur du quartier des Carmes, Notre-Dame-de-la-Dalbade interpelle par son entrée haute en couleurs bizarre, pour une église dont le nom signifie blanche .

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Laissez-vous tenter par une visite en tout liberté.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine.   .

EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE 34 Rue de la Dalbade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 25 58 05 

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE A L’EGLISE NOTRE DAME DE LA DALBADE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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