JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’ENVOL DES PIONNIERS L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’ENVOL DES PIONNIERS

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Dédié aux premiers temps de l’aéronautique, à la création des Lignes Aériennes Latécoère et de la Compagnie Générale Aéropostale puis à la naissance d’Air France, L’Envol des Pionniers est situé à Toulouse Montaudran, sur le site historique d’où sont partis entre 1918 et 1933 pour l’Afrique et l’Amérique du Sud les avions de l’Aéropostale.

Ce week-end le musée vous ouvre ses portes !

Deux journées riches en découvertes vous attendent à L’Envol des Pionniers ! Accédez gratuitement aux expositions permanentes et à l’exposition temporaire Air France. Explorez le wagon postal et le bureau de Didier Daurat exceptionnellement ouverts, et laissez-vous surprendre par une expo inédite de carnets de voyage inspirés de la mythique Ligne Aéropostale. Plongez ensuite dans une expérience sensorielle unique lors d’un atelier de fabrication de votre cerf-volant.

Profitez de musique et spectacle qui vous feront voyager dans les années folles.

Découvrez-vous un talent d’acteur en participant à un tournage collaboratif et plongez vous dans la peau d’un aviateur ou d’un figurant.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24 standard@semeccel.com

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE