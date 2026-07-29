JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’HÔTEL DES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM HÔTEL DES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’HÔTEL DES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM

HÔTEL DES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM 32 Rue de la Dalbade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

L’ Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem abrite la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles Occitanie).

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Le programme propose une visite libre de l’accueil, de la cour d’honneur et de la salle des anciennes écuries, sans réservation ainsi qu’une visite guidée des intérieurs du bâtiment, accessible sur réservation (par téléphone jusqu’au jeudi 18 puis sur place dès le samedi matin).

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

HÔTEL DES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM 32 Rue de la Dalbade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 20 14

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’HÔTEL DES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE