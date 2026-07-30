JOURNEES DU PATRIMOINE A L’INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNEES DU PATRIMOINE A L’INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE 31 Rue de la Fonderie Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

L’ICT possède un patrimoine important classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire. Mur gallo-romain, vestiges de fonderie de canons du XVIIIème siècle, fresque du début du XXème siècle et plafond peint du XVIIème siècle.

Ce week-end, l’Institut Catholique vous ouvre ses portes !

Partez à la rencontre d’un témoin unique de l’histoire antique de Toulouse ! La visite de l’espace muséographique Georges Baccrabère vous offre l’opportunité exceptionnelle de découvrir le seul vestige visible in situ du rempart gallo-romain du IIIᵉ siècle dans la ville. Ce mur de défense est un élément capital du patrimoine toulousain, révélant l’organisation et les enjeux de l’époque romaine. Vous pourrez également admirer une collection de céramiques et divers objets antiques, témoins du quotidien et des savoir-faire de cette période.

Venez également visiter la bibliothèque pour explorer les plus belles pièces du patrimoine écrit ! Des ouvrages rares, parfois âgés de plus de 400 ans, vous sont présentés livres en main manuscrits, incunables, belles reliures… Autant de joyaux à découvrir au fil des pages !

Dans la chapelle Saint-Claire, de 16h à 17h, venez écouter le choeur grégorien de l’Institut des arts et musiques sacrés.

Retrouvez le détail de la programmation sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE 31 Rue de la Fonderie Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 36 81 17

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE A L’INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE