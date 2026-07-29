AGENDA · Connerré
Journées du Patrimoine Ancienne manufacture Prunier Connerré
samedi 19 septembre 2026 · Connerré
Informations pratiques
Connerré
Journées du Patrimoine Ancienne manufacture Prunier
rue du Sergent Louis Mantien Connerré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres et commentées gratuites, toutes les 20 mn, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h et 17h. .
rue du Sergent Louis Mantien Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 30 00
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Ancienne manufacture Prunier Connerré a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois
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