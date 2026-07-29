Informations pratiques

Connerré

Journées du Patrimoine Ancienne manufacture Prunier

rue du Sergent Louis Mantien Connerré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres et commentées gratuites, toutes les 20 mn, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h et 17h. .

rue du Sergent Louis Mantien Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 30 00

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Ancienne manufacture Prunier Connerré a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois