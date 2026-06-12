Informations pratiques

Mulhouse

Journées du Patrimoine Animations à La Filature

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Samedis, ça vous dit ?, les colocataires de La Filature vous convient à une journée conviviale mêlant patrimoine et culture. Au programme visites guidées, ateliers pour tous les âges, conférence, jeux de société, exposition photographique, expérience chorégraphique intergénérationnelle et concert de musique de chambre. Une invitation à découvrir La Filature autrement. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Animations à La Filature Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace