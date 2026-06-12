Journées du Patrimoine Animations à La Filature Mulhouse
samedi 19 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Journées du Patrimoine Animations à La Filature
20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Samedis, ça vous dit ?, les colocataires de La Filature vous convient à une journée conviviale mêlant patrimoine et culture. Au programme visites guidées, ateliers pour tous les âges, conférence, jeux de société, exposition photographique, expérience chorégraphique intergénérationnelle et concert de musique de chambre. Une invitation à découvrir La Filature autrement. .
20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Animations à La Filature Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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