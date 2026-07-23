Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Journées du Patrimoine Atelier Dans les coulisses du musée Cécile Sabourdy

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les coulisses du musée 2

À l’occasion du lancement du récolement décennal des collections des musées de France, découvrez la facette cachée des métiers du musée. Après une première édition des Coulisses du musée en 2020, l’équipe vous invite une nouvelle fois à passer derrière le rideau pour mieux comprendre les spécificités de son travail.

Qu’est-ce que le récolement ? Réalisé tous les dix ans, cet inventaire complet et obligatoire permet de suivre l’évolution des œuvres et de vérifier qu’elles sont conservées dans les meilleures conditions possibles. Il faut observer la couche picturale, prendre des photographies et des notes, mesurer, analyser et établir un constat d’état. Une étape longue, mais indispensable à la préservation des trésors nationaux. Lors des Journées européennes du patrimoine, c’est à vous de jouer ! .

2 rue du Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Journées du Patrimoine Atelier Dans les coulisses du musée Cécile Sabourdy

L’événement Journées du Patrimoine Atelier Dans les coulisses du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne