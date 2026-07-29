JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CASTELET LE CASTELET Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CASTELET

LE CASTELET 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Derrière les portes du Castelet, c’est un patrimoine d’un siècle et demi qui s’ouvre et avec lui les souvenirs de récits, de témoignages, de vies…

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Laissez-vous tenter par une visite flash Seconde Guerre mondiale ou Architecture et vie carcérale qui offre une plongée brève mais enrichissante dans le passé. En seulement 30 minutes, vous pouvez explorer le bâtiment autour de 2 thématiques distinctes, à 11h30, 14h30, 16h et 17h.

En parallèle, un jeu participatif intitulé Question pour une Prison est proposé à trois reprises chaque jour, à 12h, 15h et 16h30. Conçu sur le modèle des quiz télévisés, ce jeu interactif aborde l’univers carcéral sous un angle ludique, en mêlant connaissances historiques, enjeux sociaux et réflexion citoyenne.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

LE CASTELET 18 Grande Rue Saint-Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00 lecastelet@culture.toulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CASTELET Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE