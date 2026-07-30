JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CENTRE HOSPITALIER GÉRARD MARCHANT CENTRE HOSPITALIER GÉRARD MARCHANT Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CENTRE HOSPITALIER GÉRARD MARCHANT

CENTRE HOSPITALIER GÉRARD MARCHANT 134 Route d’Espagne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Avec près de 160 ans d’histoire, le site recèle un patrimoine architectural d’exception. De l’asile de Braqueville au site hospitalier actuel, cet édifice, joyau du XIXe, se fait témoin des évolutions du soin en psychiatrie.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Au programme exposition, visite guidée, visite libre, jeu de piste pour les familles, concert et animations.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

CENTRE HOSPITALIER GÉRARD MARCHANT 134 Route d’Espagne Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CENTRE HOSPITALIER GÉRARD MARCHANT Toulouse a été mis à jour le 2026-07-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE