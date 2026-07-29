JOURNÉES DU PATRIMOINE AU COMDT COMDT Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU COMDT

COMDT 5 Rue du Pont de Tounis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Le Centre de ressources consacré à la culture occitane de tradition orale et aux musiques et danses traditionnelles vous présente l’éventail de ses domaines d’action sauvegarde et valorisation du patrimoine oral, transmission et création, dialogue des cultures.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Au programme de cette journée dédiée au patrimoine musical occitan

– Vous êtes attendu sur le parvis, pour le bal des étudiants du département de musiques traditionnelles de 16h à 20h le dimanche 20 septembre.

– Au Moyen Âge, Toulouse fut un important foyer de diffusion de la musique des troubadours. Cette résidence au COMDT est l’occasion, pour le duo Tolosa Trobadors, de plonger dans la matière des sons médiévaux, en explorant les intervalles mélodiques dits inégaux , caractéristiques de cette musique et peu à peu effacés au fil du temps.

Ce deuxième programme présente un nouvel éventail de chants médiévaux et traditionnels, ainsi que de musiques instrumentales. Les arrangements sont entièrement créés par les deux musiciens.

Avec Pascal Caumont voix, oud, ttun-ttun, xirula, luth roman.

Joël Sitbon voix, vièle à archet, viola da gamba, ttun-ttun, xirula, totaròta.

Vous pourrez explorer l’exposition des instruments traditionnels occitans, composée d’originaux anciens et de reconstitutions, témoins d’un patrimoine vivant enraciné dans la tradition orale. Enfin, des prestations musicales et un bal viennent clôturer cet hommage festif et chaleureux.

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement. .

COMDT 5 Rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 51 28 38 contact@comdt.org

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU COMDT Toulouse a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE