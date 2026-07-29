JOURNÉES DU PATRIMOINE AU COUVENT DES DOMINICAINS COUVENT DES DOMINICAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU COUVENT DES DOMINICAINS

COUVENT DES DOMINICAINS 1 Impasse Lacordaire Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Exemple important du renouveau de l’art sacré d’après la Seconde guerre mondiale, et d’une nouvelle conception architecturale conventuelle, cet ensemble a été construit par les frères Joachim et Pierre Génard, et Jean Auproux entre 1954 et 1960. Les matériaux mêlent tradition (maçonnerie de galets) et modernité (béton brut). L’église présente un vaste volume divisé en travées marquées par de grands portiques de béton brut. Le bâtiment des frères comprend des pare-soleil . De nombreux artistes, verriers, peintres, céramistes sont intervenus pour la réalisation du décor. Ce vaste fleuron du patrimoine toulousain est toujours occupé.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes !

Laissez-vous tenter par une visite guidée et partez à la découverte d’un lieu de vie spirituel et patrimonial unique en compagnie d’un religieux du couvent. Vous accédez à l’église, au réfectoire, à la bibliothèque, aux galeries et au jardin, offrant de superbes perspectives sur l’architecture du couvent.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

COUVENT DES DOMINICAINS 1 Impasse Lacordaire Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 31 31

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU COUVENT DES DOMINICAINS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE